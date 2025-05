Nenad Bjelica zum LASK? Ex-Austria-Coach heiß gehandelt

Im Sommer soll der neue LASK-Trainer präsentiert werden.

Wie kroatische Medien berichten, steht der Name Nenad Bjelica ganz oben auf der Liste der Linzer! Der Kroate könnte die Nachfolge von Markus Schopp antreten, der Ende April zurücktrat. Seitdem ist Maximilian Ritscher interimistisch im Amt.

Internationale Erfolge

Bjelica kennt die österreichische Bundesliga bestens. Mit dem WAC führte er den Verein aus der Regionalliga bis in die höchste Spielklasse und später nahm er das Zepter bei der Wiener Austria in die Hand. Mit den "Veilchen" gelang ihm der historische Einzug in die erste Champions-League-Gruppenphase – in der Meisterschaft aber konnte er die Erwartungen nicht erfüllen und musste schon während der Saison gehen.

Von Union Berlin bis Dinamo Zagreb

Der 53-Jährige hat in den letzten Jahren viele Stationen durchlaufen, unter anderem Union Berlin in der Bundesliga und Dinamo Zagreb. Doch bei keinem seiner sechs Clubs hielt er länger als zwei Jahre. Zuletzt war er im September 2024 erneut beim kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb, musste aber schon im Dezember den Hut nehmen. Bjelica ist derzeit ohne Verein, lebt mit seiner Familie in Klagenfurt.