Mega-Wettbieten um Bullen-Star Adeyemi

Liverpool, Paris Saint-Germain, Dortmund, Bayern oder Barcelona - eine Vielzahl an internationalen Top-Klubs ist heiß auf Karim Adeyemi. Wer steht in der Pole-Position?

Bullen-Star Karim Adeyemi ist das Aushängeschild der österreichischen Bundesliga! Ganz Europa blickt auf die Mozartstädter, wenn ein 19-Jähriger mit seinen Leistungen für Furore sorgt. Doch wer von den Top-Klubs hat die Nase im Transfer-Poker vorne?

Barca steigt in Poker ein

Laut Informationen von "Sport1" hat sich nun auch der FC Barcelona eingeschaltet. Die Katalanen sollen ein Angebot über 40 Millionen Euro Ablöse und einen Fünfjahresvertrag ab Sommer vorbereiten. Neo-Trainer Xavi sei ein großer Fan. Vorher müssten die finanziell angeschlagenen Katalanen aber wohl einige Spielerverkäufe tätigen.

Dortmund prescht hervor

Deshalb soll nach wie vor Borussia Dortmund Favorit auf eine Verpflichtung sein. Der BVB ist bekannt dafür, junge Talente zu entwickeln. Erling Haaland schaffte so den Sprung von Salzburg in die deutsche Bundesliga. Lohnen würde sich ein Deal mit den Schwarz-Gelben: Sie sollen bereit sein, 35 Millionen Euro Ablöse zu überweisen. Mit Gehalt und Bonuszahlungen soll sogar von satten 60 Millionen Euro die Rede sein.

Adeyemi (in Salzburg Vertrag bis 2024) gefällt vor allem das System von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose mit drei Offensiven. Dabei könnte er zentral oder außen spielen. Der BVB lockt den Jungstar mit Geld, Spielzeit und großer Perspektive. Die große Frage bleibt aber: Was will Adeyemi selbst?