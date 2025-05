Millionenverlust: Salzburg zieht Rückkaufklausel für Ex-Bullen

Amar Dedić steht vor dem Comeback beim FC Red Bull Salzburg – und das schneller als gedacht. Denn nach einem durchwachsenen Gastspiel bei Olympique Marseille könnte der 22-jährige Rechtsverteidiger schon im Sommer wieder das Trikot der „Bullen“ überstreifen.

Der Schlüssel zur überraschenden Kehrtwende: Eine vertraglich verankerte Rückkaufklausel, die Salzburg bei Dedićs Winter-Wechsel an die französische Hafenstadt geschickt eingebaut hatte. Denn wie die angesehene französische Sportzeitung L’Équipe berichtet, plant Marseille bereits ohne den bosnischen Nationalspieler.

Bullen entgehen Millionen

Zwar stand Dedić in neun der ersten zwölf Pflichtspiele auf dem Platz, doch die vereinbarte Einsatzquote von 50 Prozent verpasste er knapp – eine Schwelle, die eine satte Nachzahlung von zehn Millionen Euro ausgelöst hätte. Bitter für Dedić: In den letzten drei Ligaspielen schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader.

Der ursprüngliche Plan sah eine Leihe vor, doch weil Salzburg im Februar keine Leihgeschäfte mehr tätigen durfte, wurde der Wechsel fix vollzogen – für kolportierte 1,5 Millionen Euro. Ein clever kalkuliertes Risiko der Mozartstädter, denn durch die nun greifende Rückkaufoption sichern sie sich einen international erprobten Spieler zu Schnäppchen-Konditionen.

Abwehrboss mit Erfahrung

Dedić ist in Salzburg kein Unbekannter: 95 Bundesligaspiele absolvierte er bereits für die Bullen und galt zudem als feste Größe auf der rechten Abwehrseite. Ob er auch in der kommenden Saison für den Serienmeister aufläuft oder als heißer Transferkandidat weitergereicht wird, bleibt offen.Fakt ist: Der 22-Jährige bringt Qualität, Tempo und internationale Erfahrung mit – Eigenschaften, die auf dem Salzburger Verteidigermarkt stets hoch im Kurs stehen.