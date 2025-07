Nur noch DIESES Detail fehlt Rapid zum Arnautovic-Deal

Rapid bastelt weiter am Sensationsdeal mit Marko Arnautovic. Nur noch ein kleines Detail fehlt zur Unterschrift des ÖFB-Knipsers.

Kommt er oder kommt er nicht? Nach wie vor bemüht sich Rapid um die Dienste von Stürmerstar Marko Arnautovic.

Während die Grün-Weißen im Trainingslager in Oberösterreich schwitzen, weilt Arnautovic mit seiner Familie auf Mallorca im Urlaub.

Top-Prämien

Mittlerweile soll Rapid das Millionenangebot für den ÖFB-Superstar nachgebessert haben. Zu drei Millionen Euro Gehalt sollen jetzt auch noch attraktive, leistungsabhängige Prämien kommen.

Mehr Tore, mehr Kohle für Arnie - für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Der Deal wird immer konkreter, auch weil die erhofften Top-Angebote für den 36-Jährigen bislang ausgeblieben sind.

Letzte Forderung

An einem Detail hakt es aber noch: Arnautovic will noch ein paar Tage Urlaub dranhängen: Noch zehn Tage, danach würde er am 21. Juli ins Training einsteigen. Drei Tage später steigt schon das erste Spiel in der Conference-League-Quali.

Einen prominenten Fürsprecher hat Rapid mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: Er rät Arnautovic zum Wechsel nach Wien - in Hütteldorf würde er die nötige Spielpraxis im Hinblick auf die WM-Quali und die WM 2026 sammeln.