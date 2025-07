Wrabetz will Rapid-Präsident bleiben

Jetzt ist es fix: Alexander Wrabetz will erneut zur Wahl als Rapid-Präsident kanditieren.

Zum Abschluss seines Besuches beim Trainingslager in Freistadt ließ der amtierende Präsident in einem Rapid-TV-Interview auf der vereinseigenen Homepage die Katze aus dem Sack: Wrabetz will mit seinem bewährten Team zur Wahl für eine neue Amtsperiode antreten.

Präsidenten-Wahl im November

Die Wahl steigt Mitte November im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung. Wrabetz wurde erstmals im November 2022 zum Rapid-Präsidenten gewählt.

Mit der Wiederwahl würde Wrabetz nicht wie bisher drei sondern erstmals vier Jahre an der Spitze des Fußball-Rekordmeisters stehen.

+++ Mehr in Kürze +++