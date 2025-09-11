Hammer-Gerücht: Barcelona flirtet mit diesem Salzburg-Stürmer

Ein potenzieller Königstransfer bahnt sich an: Auf der Suche nach Robert Lewandowskis Nachfolger soll der FC Barcelona offenbar ein scharfes Auge auf Salzburgs Sturmjuwel geworfen haben.

Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die Zukunft auf Hochtouren. Denn: Robert Lewandowski (37) steht nur noch bis Saisonende bei den Katalanen unter Vertrag – ein Abgang im kommenden Sommer scheint immer wahrscheinlicher – und damit rückt die Suche nach einem Nachfolger im Sturmzentrum in den Fokus.

Bundesliga-Torschützenkönig von 2023/24

Laut einem Bericht des spanischen Portals "fichajes" hat der spanische Meister dabei auch einen Blick nach Österreich geworfen. Und Karim Konate von Red Bull Salzburg soll auf der Liste potenzieller Verstärkungen stehen. Der 21-jährige Ivorer spielte sich in der Saison 2023/24 mit 20 Treffern in die Schlagzeilen und wurde Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga.

Aktuell ist Konate allerdings außer Gefecht: Im vergangenen Herbst erlitt er einen Kreuzbandriss und fällt seither aus. Dennoch sollen die Barça-Scouts seine Entwicklung genau beobachten – in der Hoffnung, dass er nach seiner Genesung an die starken Leistungen anknüpfen kann. Neben Konate soll auch Paris Brunner von AS Monaco im Gespräch sein. Der 19-jährige Deutsche gilt als großes Offensivtalent und wird ebenfalls als mögliche Option für die Zukunft gehandelt.

Konkrete Verhandlungen gibt es zwar mit keinem der beiden Youngsters, doch in Barcelona scheint man entschlossen, frühzeitig die Nachfolge von Lewandowski zu regeln. Ob am Ende tatsächlich Konate oder Brunner eines Tages das Sturmzentrum im Camp Nou übernimmt, bleibt spannend.