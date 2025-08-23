Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Salzburg will dritten Sieg – LASK als Härtetest, Kellerduell in Linz
© Gepa

Sa, 17 Uhr

Salzburg will dritten Sieg – LASK als Härtetest, Kellerduell in Linz

23.08.25, 08:00
Teilen

Vizemeister Salzburg kann mit einem Punkt gegen den LASK zumindest vorübergehend an die Spitze klettern. Während die „Bullen“ am Samstag auf ihren dritten Sieg zielen, kämpfen Blau-Weiß Linz und Ried im OÖ-Derby um den ersten Erfolg der Saison. 

Salzburg will seinen starken Saisonstart in der Bundesliga mit dem dritten Sieg in Serie fortsetzen. Am Samstag (im Sport24-Liveticker, ab 17.00 Uhr) gastiert der LASK in Wals-Siezenheim. Mit einem Punktgewinn könnten die „Bullen“ zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Parallel steigt das OÖ-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und Aufsteiger Ried.

Die Salzburger halten nach drei Runden bei sieben Zählern und liegen nur knapp hinter Leader Altach und Rapid. Das 2:1 in Hartberg brachte zwar drei Punkte, zufrieden war Trainer Thomas Letsch aber nicht: „Natürlich ist unser Anspruch, gegen den LASK besser zu spielen und einen Sieg einzufahren.“

Transfersorgen und LASK-Befreiungsschlag

Mit den Abgängen von Oscar Gloukh (Ajax) und Dorgeles Nene (Fenerbahce) haben die Salzburger zwei Offensivstützen verloren. Letsch setzt nun auf Kerim Alajbegovic und Sota Kitano, der nach Verletzung zurück im Training ist. Zudem könnte Salzburg bei einem Transferplus von rund 50 Mio. Euro noch einmal zuschlagen.

Der LASK holte zuletzt beim 2:1 gegen die Wiener Austria die ersten Punkte unter Neo-Coach Sacramento. Der Portugiese erwartet „ein schwieriges Spiel in Wals-Siezenheim“ und fordert denselben Spirit wie zuletzt. Brisant: Die letzten beiden direkten Duelle gewann jeweils der LASK mit 2:1.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden