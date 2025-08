1:0 – Stöger-Elf schlägt Blau-Weiß Linz zum Bundesliga-Auftakt

Rapid bleibt zum Saisonstart makellos. Nach Erfolgen im Cup und Europacup siegte die Stöger-Elf auch zum Bundesliga-Auftakt gegen Blau-Weiß Linz mit 1:0. Neuzugang Dahl erzielte das Goldtor.

Rapid Wien hat zum Auftakt der Bundesliga-Saison einen Pflichtsieg eingefahren. Die Hütteldorfer besiegten Angstgegner Blau-Weiß Linz im Allianz Stadion mit 1:0 und feierten unter Neo-Trainer Peter Stöger den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel.

Goldtor durch Neuzugang Dahl

Den entscheidenden Treffer erzielte Sommer-Neuzugang Petter Nosa Dahl in der 9. Minute. Nach Flanke von Bolla legte Antiste per Kopf ab, Dahl vollendete ebenfalls per Kopf. Die Rapid-Elf dominierte vor allem in der ersten Halbzeit das Geschehen klar.

In der 29. Minute hatte erneut Dahl das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. Erst kurz vor der Pause kam Blau-Weiß gefährlich auf: Maier traf nach starker Vorlage von Goiginger nur die Latte.

Rapid ließ auch nach der Pause nicht locker. Die Gäste wurden zwar etwas aktiver, doch echte Torchancen blieben Mangelware. Die Statistik am Ende: 15:2 Torschüsse für Rapid.

Viertelstunde, Stimmung, Punkte

In der Rapid-Viertelstunde wurde es noch einmal laut und hektisch, das erlösende zweite Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Am Ende blieb es beim verdienten 1:0-Heimsieg – und einem Bundesliga-Start nach Maß für die Grün-Weißen.