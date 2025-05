Ex-Rapid-Trainer Klauß mit emotionalem Abschied von den Fans

Zum ersten Mal nach seinem Aus bei den Hütteldorfern meldete sich Ex-Coach Robert Klauß bei den Fans.

Mit einem emotionalen Video zeigte sich Robert Klauß bei den Rapid-Fans. Der Ex-Trainer sagte: "Ich war brutal stolz, euer Trainer gewesen sein zu dürfen, und bin‘s immer noch." Seine Zeit bei den Grün-Weißen endete nach 17 Monaten am 24. April.

"Servus, liebe Rapidler!"

Am Anfang begrüßte der Deutsche die Fans mit: "Servus, liebe Rapidler!" Nach der Begrüßung folgte eine einminütige bewegende Dankes- und Abschiedsrede. Mit dem Video wollte er sich von den Fans persönlich verabschieden. Klauß sagte: "Vor allem aber möchte ich mich für die schöne Zeit bedanken."

Er schwärmt über die "unvergleichlichen Momente", die er gemeinsam mit Rapid und den Fans erlebt habe. Die Zeit bei den Grün-Weißen wird in seinem Herzen für immer einen besonderen Platz haben. Am Ende richtete Klauß noch einen Wunsch an die Rapid-Fans: "Ich hoffe, dass ihr in Zukunft wieder viele großartige Erfolge und einen Derby-Sieg am Sonntag feiern dürft."