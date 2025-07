Nach Millionen-Deal: Rapid holt neuen Star

Der SK Rapid hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Mit dem baumlangen Jean Harrison Marcelin hat man einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 1,98 m große Franzose, der auch die Staatsbürgerschaft Madagaskars besitzt, wechselte von Beitar Jerusalem aus der höchsten israelischen Spielklasse nach Österreich und stieß direkt zum Trainingslager der Wiener in Freistadt. Er unterschrieb laut Rapid-Angaben einen Vertrag bis Ende der Saison 2027/28.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel so rasch geklappt hat und bin froh, dass ich gleich meine neuen Teamkollegen und Betreuer im Trainingslager kennenlernen darf", sagte Marcelin, der seine fußballerische Ausbildung beim AJ Auxerre genossen hat. Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer bezeichnete den Neuzugang als ähnlichen Spielertyp "wie unsere bewährte Stammkraft Serge-Philippe Raux-Yao". Mit Marcelin, der "Ari' gerufen wird, könnte ein Abgang von Raux-Yao demzufolge aufgefangen werden.

Rekord-Deal vor Abschluss

Dafür hat Isak Jansson, der vor einem millionenschweren Wechsel steht, das Trainingslager verlassen. Wie Rapid am Mittwoch meldete, verließ der Flügelspieler Freistadt vorzeitig, da er die Erlaubnis erhalten habe, zu Gesprächen ins Ausland zu reisen. Laut Sky will der französische Erstligist Nizza Jansson um zehn Millionen Euro verpflichten, der Spieler befindet sich demnach zum Medizincheck an der Cote d'Azur.

Der Wechsel des 23-jährigen Jansson in dieser Höhe wäre für Rapid ein Rekordtransfer. Die bisherige Bestmarke belief sich auf jene kolportierten 7,5 Millionen Euro, die bei den Transfers von Robert Beric (2015) und Maximilian Wöber (2017) in die Clubkassa gespült wurden. Durch Weiterverkaufbeteiligungen dürften die Hütteldorfer mit Wöber an die neun Millionen Euro verdient haben.