Rapid will DIESES Bayern-Talent holen

Der SK Rapid Wien hat Interesse an dem australischen Talent Nestroy Irankunda vom FC Bayern München.

Das australische Transferportal "AusFootHQ" berichtet auf X, dass einer der Interessenten für den 19-jährigen Flügelspieler ist. Der Australier steht seit 2024 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag.

Nur Leihe möglich

FC Bayern ist an keinem festen Transfer des 19-Jährigen interessiert. Sie wollen ihn nur ausleihen. Neben Rapid will laut "AusFootHQ" auch der Schweizer Erstligist Grasshoppers Zürich ihn holen. Bei den Schweizern spielte Irankunda seit Anfang dieses Jahres. Er kam auf 16 Startelfeinsätze und steuerte in der Halbsaison ein Tor und drei Vorlagen bei.

Irankunda spielt hauptsächlich auf dem rechten Flügel. Der Australier ist vor allem sehr athletisch und sucht recht häufig den Abschluss. Seine Chancenverwertung ist derzeit noch sein größtes Manko.