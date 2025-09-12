Alles zu oe24VIP
Sturm
© Gepa

Bundesliga:

Ex-Austrianer Malone als Sturm-Joker

12.09.25, 17:06
Meister Sturm Graz empfängt die kriselnde Austria Wien. Die Steirer sind in den letzten fünf Duelle ohne Sieg gegen die Veilchen. Ex-Austrianer Maurice Malone könnte als Joker gegen seinen früheren Club debütieren.

Sturm Graz trifft am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) auf die Austria Wien. Die Steirer sind in den letzten fünf Ligaduellen ohne Sieg gegen die Veilchen geblieben (zwei Remis, drei Niederlagen). Auch im Cup-Viertelfinale im Februar unterlag Sturm der Austria.

Malone könnte gegen Ex-Club spielen

Torjäger Maurice Malone, der kurz vor Transferschluss von der Austria zu Sturm wechselte, könnte bereits als Joker gegen seinen früheren Club eingesetzt werden. Bei den Gästen fehlt damit ein Stammspieler.

Jubiläen auf beiden Seiten

Austria-Abwehrchef Aleksandar Dragovic steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. Auf Sturm-Seite könnte Jon Gorenc Stankovic sein 150. Ligaspiel absolvieren, falls er fit wird.

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz - FK Austria Wien

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Merkur Arena, Graz
  • Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:2 (a)
  • 2:2 (h)
  • 1:2 (a)
  • 0:1 (h)

Sturm: Christensen - Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic - Hödl, Gorenc Stankovic, Horvat, Chukwuani - Jatta, Le. Grgic

Es fehlen: Chudjakow (Handgelenk), Kayombo (Sprunggelenk), Borkovic (Knie), Malic (Knochenmarksödem in der Wade), Mitchell (Fitness/Spielgenehmigung)

Fraglich: Gorenc Stankovic, Kiteishvili (beide angeschlagen)

Austria: Sahin-Radlinger - Plavotic, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Lee T. - Eggestein, Sarkaria, Saljic

Es fehlen: Handl (Viruserkrankung), Lee K. (Innenbandverletzung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic, Kante (alle im Aufbautraining), Boateng (Knöchelverletzung)

Live auf Sky.

