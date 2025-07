Kayombo verletzt – Sturm-Neuzugang muss operiert werden

Sturm Graz muss zum Bundesliga-Start auf Neuzugang Axel Kayombo verzichten. Der 19-Jährige muss sich wegen einer Sprunggelenksverletzung operieren lassen und fällt mehrere Wochen aus.

Sturm Graz muss zum Saisonstart auf den offensiven Neuzugang Axel Kayombo verzichten. Der 19-Jährige zog sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zu und wird sich Anfang der Woche einer Operation unterziehen. Das gab der österreichische Meister am Sonntag bekannt. Kayombo werde „mehrere Wochen“ fehlen, hieß es aus dem Club.

Früher Rückschlag für Neuzugang

Kayombo war in der Sommerpause für rund zwei Millionen Euro Ablöse vom FC Basel gekommen. Sturm hatte große Hoffnungen in den schnellen Offensivmann gesetzt. Sport-Geschäftsführer Michael Parensen zeigte sich betroffen: „Axel hat von Beginn an gezeigt, dass er sehr wertvoll für uns sein kann. Es ist ein Rückschlag, von dem er sich sicher schnell erholen wird.“

Auch Chudjakow nicht fit

Neben Kayombo fehlt auch Goalie Daniil Chudjakow länger. Der als Einser-Goalie vorgesehene 21-Jährige verletzte sich Mitte Juli bei einem Fahrradunfall im Trainingslager am Handgelenk. Der Bundesliga-Auftakt steigt am Freitagabend in Linz gegen den LASK.