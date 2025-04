Sturm gegen Rapid: Wer setzt sich im Druckkessel durch?

Die Merkur Arena wird am Freitag zum Hexenkessel! Im Bundesliga-Topspiel zwischen Sturm Graz und Rapid Wien geht es um wichtige Punkte – und um Prestige. Wer behält die Nerven?

Die Merkur Arena ist ausverkauft, wenn Sturm Graz am Freitag (19:30 Uhr, live auf Sky & Sport24-Liveticker) in der 24. Runde der Bundesliga auf Rapid Wien trifft. Beide Teams stehen unter Druck: Sturm braucht die Punkte, um Spitzenreiter Austria Wien nicht aus den Augen zu verlieren, Rapid kämpft darum, Rang drei nicht zu verspielen.

Hochspannung in Graz

Sturm-Coach Jürgen Säumel setzt auf „Energie, Intensität, Präsenz und Aggressivität“, um den Funken aufs Publikum überspringen zu lassen. Seine Mannschaft sei bereit für das Prestigeduell. „Rapid hat ein gutes Positionsspiel, gutes Kombinationsspiel, gute Einzelspieler. Wir haben im Training unsere Lösungen gesucht“, betont Säumel.

Rapid unter Zugzwang

Für Rapid geht es nach einem durchwachsenen Frühjahr um die Trendwende. Die Hütteldorfer haben zwar den bisherigen Saisonvergleich mit einem 1:0-Heimsieg und einem 1:1 in Graz knapp für sich entschieden, doch die Formkurve zeigt nach unten: Vier Niederlagen in sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Trainer Robert Klauß kritisierte nach dem 0:2 gegen Salzburg die fehlende Widerstandsfähigkeit seines Teams. „Wir haben Probleme, mit Rückschlägen während des Spiels umzugehen“, analysierte er. „Das war viel zu wenig von dem, was uns auszeichnet.“

Kampfgeist als Schlüssel

Um gegen Sturm zu bestehen, setzt Rapid auf einfache Mittel: „Wenn Zweikampfquote, Bereitschaft und Aufmerksamkeit stimmen, dann schauen wir auch fußballerisch gut aus“, erklärt Klauß. „Nur Fußballspielen reicht einfach nicht aus.“ Besonders die Physis der Grazer könnte zum entscheidenden Faktor werden. „Viele Duelle werden darüber entscheiden, in welche Richtung das Spiel kippt“, prophezeite Klauß.

Mögliche Aufstellungen & Technische Daten

SK Sturm Graz - SK Rapid (Meistergruppe, 2. Runde)

Stadion: Merkur Arena in Graz

Merkur Arena in Graz Anpfiff: 19.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker

19.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker SR: Ebener

Sturm: Scherpen - Johnston, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalee - Gorenc Stankovic - Horvat, Kiteishvili, Yalcouye - Jatta, Böving

Es fehlen: Karic, Mayulu (beide Muskelverletzung), Borkovic (rekonvaleszent)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer - Sangare, Grgic - Schaub, Seidl, Jansson - Beljo

Es fehlen: Wurmbrand (Muskelverletzung), Burgstaller (Reha)

Bisherige Saisonergebnisse: 0:1 (a), 1:1 (h)