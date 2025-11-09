Verrückte Bundesliga: Rapid auf Platz 2 - Fans fordern Stöger-Aus

Trotz guter Bundesliga-Platzierung kocht die grün-weiße Fan-Seele in den sozialen Medien.

Man muss Rapid-Fan sein, um das zu verstehen: Da steht der Rekordmeister auf Platz 2 der Bundesliga, nur einen Punkt hinter Serienchampion Salzburg, und trotzdem fordern einige Fans auf Facebook lautstark: „Stöger raus!“

Stöger-Punkteschnitt: 1,84

Nach dem 1:1 gegen WSG Tirol kochte das Netz über – offenbar reicht Platz 2 in Wien längst nicht mehr aus. Dabei liest sich Peter Stögers Bilanz gar nicht so schlecht: 14 Siege, 4 Remis, 7 Niederlagen, Punkteschnitt 1,84. Viele Klubs wären damit wohl zufrieden. Stöger selbst blieb gewohnt ruhig: "In der ersten Hälfte waren wir gar nicht richtig im Spiel. Die zweite Hälfte war nicht gut, aber besser.“

© Facebook

© Facebook

© Facebook

© Facebook

Spitzenreiter nach Länderspiel-Pause?

Klingt ehrlich – aber Ehrlichkeit ist im Fußball bekanntlich gefährlich. Statt Jubel über einen starken Saisonverlauf gibt’s extern Unruhe, Facebook-Wut und Schnellschüsse. Auch weil Rapid in der Conference League mit drei Niederlage am Tabellen-Ende liegt? Fakt ist: Nach der Länderspiel-Pause geht es am 23. November gegen den GAK weiter. Gut möglich, dass Stöger nach dem Spiel dann sogar von der Tabellen-Spitze lacht.