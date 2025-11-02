0:0 gegen WSG: Pacult wartet auf ersten Heimsieg

Der WAC ist in der Bundesliga nicht über ein 0:0-Heimremis gegen die WSG Tirol hinausgekommen. Die Kärntner verpassten wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Die Tiroler hatten vor der Pause die klar besseren Chancen.

Der WAC musste sich am Sonntag mit einem torlosen Remis gegen die WSG Tirol begnügen. Unter Neo-Trainer Peter Pacult weist der Kärntner Klub nun nach drei Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der Rückstand des Cupsiegers auf die Tabellenspitze beträgt drei Punkte.

WSG dominiert erste Hälfte

Die Tiroler drückten von Beginn an und waren vor der Pause mit 11:2 Schüssen in Richtung Tor die klar gefährlichere Mannschaft. Bereits nach einer Minute vereitelte WAC-Goalie Nikolas Polster die erste Topchance durch Moritz Wels. Die beste Gelegenheit fand Matthäus Taferner, der in der 5. Minute aus guter Position aber direkt auf Polster schoss.

Umstrittenes Tor nicht gegeben

In der 24. Minute war der Ball im Tor, doch der Treffer von Thomas Sabitzer nach Steckpass von Taferner zählte nicht. Der Video-Assistent bestätigte die am Spielfeld getroffene Abseitsentscheidung - eine Frage von Millimetern. Der WAC war in der ersten Halbzeit offensiv kaum präsent.

WAC kommt erst nach Pause

Die Hausherren erlangten erst nach dem Seitenwechsel mehr Kontrolle über das Spiel. Wirklich nahe kamen die Wolfsberger einem Treffer aber nur in Minute 72: Nach einer Flanke von Marco Sulzner köpfelte Toptorschütze Markus Pink an die linke Stange. Auf der Gegenseite rettete WAC-Kapitän Dominik Baumgartner bei einem Schuss von Benjamin Böckle vor der Linie.

Pacult wartet auf ersten Heimsieg

Peter Pacult muss nach dem 1:2 bei seiner Premiere gegen Ried weiter auf seinen ersten Heimsieg als WAC-Coach warten. Die WSG als Tabellenzehnter liegt vier Punkte vor dem Abstiegsrang und läuft weiterhin ihrem ersten Liga-Auswärtssieg der Saison hinterher.