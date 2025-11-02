4:1 – Salzburger lassen Aufsteiger Ried keine Chance

Red Bull Salzburg hat den Aufsteiger SV Ried mit 4:1 deutlich besiegt. Bischoff traf bereits nach 29 Sekunden, Ried glich aus, doch Havenaar sah in der 49. Minute Rot. Salzburg nutzte die Überzahl für zwei weitere Treffer.

Red Bull Salzburg feierte einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SV Ried. Die "Bullen" zeigten vor dem Europa-League-Spiel gegen Go Ahead Eagles eine überzeugende Leistung. Bereits nach 29 Sekunden erzielte Clement Bischoff das schnellste Tor der Saison per Distanzschuss.

Ried findet zurück ins Spiel

Die Gäste glichen durch Kingstone Mutandwa (34.) aus, doch Sota Kitano (45.) stellte noch vor der Pause die Salzburger Führung wieder her. In der 49. Minute sorgte Nikki Havenaar mit Rot wegen Notbremse für die Wende. Der Rieder Verteidiger brachte Bischoff auf der Mittellinie zu Fall.

Salzburg nutzt Überzahl

Mit einem Mann mehr kontrollierten die Bullen das Spiel komplett. Edmund Baidoo (72.) traf per Flachschuss, Petar Ratkov (81.) per Stanglpass von Yorbe Vertessen zum 4:1. Trainer Thomas Letsch hatte auf acht Positionen rotiert, im Tor feierte der 18-jährige Christian Zawieschitzky sein Bundesliga-Debüt.