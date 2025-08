WSG will gegen Angstgegner Hartberg endlich punkten

TSV Hartberg startet am Samstag bei der WSG Tirol in die Bundesliga. Nach einem großen Umbruch ist das Team von Manfred Schmid direkt gefordert – auch psychologisch.

Der TSV Hartberg beginnt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) auswärts bei der WSG Tirol seine achte Bundesliga-Saison in Folge. Die Steirer sind nach einem umfangreichen personellen Umbau gespannt auf den Leistungsstand – und treffen zum Auftakt auf einen unangenehmen Gegner. „Wir müssen schon zeigen, was wir alles draufhaben“, sagte Trainer Manfred Schmid.

Sieg im Cup, neue Gesichter

Im Cup gab es zuletzt ein klares 5:2 gegen Lafnitz. Schmid sah Fortschritte im Training und denkt über einen erneuten Einsatz von vier Neuzugängen nach – darunter Goalie Tom Hülsmann, der sich gegen Ammar Helac durchgesetzt hatte. Stürmer Elias Havel, im Cup mit zwei Treffern, warnt vor Tirol: „Keine leichte Aufgabe.“ Kapitän Jürgen Heil fehlt verletzt. Nach dem achten Platz in der Vorsaison will Hartberg schnell aus der Abstiegszone bleiben.

WSG will offensiv gefährlicher werden

Die WSG blieb in der Vorsaison gegen Hartberg sieglos. Drei Niederlagen und ein 0:0 waren die Bilanz aus Tiroler Sicht. „Wir waren oft auf Augenhöhe, haben es aber nicht geschafft, unsere Überlegenheit zu nutzen“, so Trainer Philipp Semlic. In der Offensive soll es nun besser laufen. Mit Neuzugängen wie Thomas Sabitzer, Moritz Wels und Ademola Ola-Adebomi – der erst ab kommender Woche spielberechtigt sein dürfte – verfügt das Team über mehr Optionen. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, so Semlic.