oe24-Wahl: Rapid ist Dominator

Rapid Wien ist bei der oe24-Fußballerwahl heuer das Maß aller Dinge.

Rapid steht bei der Fußballwahl auf www.oe24.at vor der Titelverteidigung. Zur Erinnerung: Im Vorjahr triumphierte mit Yusuf Demir ein Hütteldorfer. Heuer lacht Offensivspieler Marco Grüll von der Spitze - und das mit Respektabstand! Der 23-Jährige kam erst in diesem Sommer von Ried zu Rapid und schoss sich mit elf Toren und sechs Vorlagen in 33 Pflichtspielen in die Herzen der Fans. Sein erster Verfolger beim oe24-Voting ist ein absoluter Überraschungskandidat, Altachs Lukas Prokop rangiert vor Real-Madrid-Superstar David Alaba auf Platz 2. Salzburg-Stürmer Adeyemi fehlen nur wenige Stimmen auf das Podest.

Rapid-Coup bei Team-Wahl so gut wie fix

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres ist Rapid kaum noch von der Spitze zu verdrängen. Der Rekordmeister hat fast fünfmal so viele Stimmen gesammelt wie Verfolger Altach. Auf dem dritten Platz rangiert Saison-Dominator Salzburg, auf dem vierten Stadtrivale Austria.

Grüll ist gleich in zwei Kategorien auf Kurs

Doch auch in sechs weiteren Kategorien ist Rapid aktuell das Maß aller Dinge. Bei den Trainern zum Beispiel führt Ferdinand Feldhofer vor Damir Canadi (Ex-Altach-Coach) und Manfred Schmid (Austria), bei den Torhütern lacht Paul Gartler vor Patrick Pentz (Austria) und Daniel Bachmann (Watford) von der Spitze.

Grüll winken gleich zwei Titel. Neben der Kategorie "Fußballer des Jahres" führt der Rapidler auch im Voting zum besten Angreifer vor Ercan Kara (Rapid) und Karim Adeyemi (Salzburg). Wollen Sie den Hütteldorfern zum Sieg verhelfen, oder Rapid im Finish doch noch stoppen?

Voten Sie jetzt HIER für ihren Favoriten!