1:1! Lewandowski rettet Bayern vor Blamage gegen Union Berlin

Lange Zeit sah es nach einem Sensations-Sieg für die Berliner aus. Doch dann rettete Torjäger Lewandowski die Münchner vor dem Debakel.

Der 1- FC Union Berlin schrammte am Samstag an der Fußball-Sensation vorbei. Schon in der vierten Minute schockte der Berliner Prömel die Bayern mit dem 1:0. Dann waren die Münchner lange Zeit im Zugzwang, während vor dem Stadion in Berlin die Union-Fans vollkommen ausrasteten und die Führung gegen den deutschen Rekordmeister zelebrierten. Doch dann war in der 67. Minute Robert Lewandowski zur Stelle und rettete den Bayern zumindest einen Punkt und das Remis.

Jene Blamage, die die Bayern noch abwenden konnten, mussten am Samstag dafür die Dortmunder ertragen. Der BVB kassierte gegen Aufsteiger Stuttgart eine schmerzhafte 1:5-Niederlage. Wie schon bei der Niederlage vor zwei Wochen an gleicher Stätte gegen den 1. FC Köln (1:2) bot der BVB trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Giovanni Reyna (38.) eine indiskutable Vorstellung. Stuttgarts Torschützen Silla Wamangituka (26./Foulelfmeter, 53.), Philipp Förster (60.), Tanguy Coulibaly (63.) und Nicolas Gonzales (91.) besiegelten die verdiente Dortmunder Niederlage. Der Aufsteiger ist damit schon seit sechs Auswärtsspielen ohne Niederlage.



Wie kaum ein anderes Team leidet der BVB, der neuerlich auf Torjäger Erling Haaland verzichten musste, unter dem Fehlen der Fans. Denn das 1:4 war saisonübergreifend die sechste Niederlage im achten Heim-Geisterspiel. Der neuerliche Rückschlag dürfte die für Jänner angedachten Gespräche über eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages mit Favre erschweren.