3:1 Frankfurt siegt in Berlin gegen Hertha BSC

Frankfurt will in Berlin ersten Sieg mitnehmen

Berlin. Eintracht Frankfurt hat in der deutschen Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg geholt. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zum Saisonauftakt setzte sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am Freitagabend mit 3:1 gegen Hertha BSC durch. Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger spielten in Berlin bei der Eintracht durch, ein Eigentor von Hinteregger (76.) blieb am Ende ohne Folgen.

Ein Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten in der ersten Halbzeit ebnete den Frankfurtern den Weg zum Sieg. Andre Silva verwertete zunächst einen selbst herausgeholten Foulelfmeter (30.), ehe Sturmpartner Bas Dost per Kopf zum 2:0 (36.) erfolgreich war. Die Hertha fand erst nach der Pause ins Spiel. Vor Hintereggers Fauxpas - er klärte eine scharfe Hereingabe ins eigene Netz - hatte Sebastian Rode (70.) für die Hütter-Elf aber bereits nachgelegt.