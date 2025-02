Ab in den Süden? ÖFB-Star vor Wechsel nach Spanien

ÖFB-Star Florian Grillitsch soll kurz davor sein die TSG Hoffenheim zu verlassen.

Seit 15 Partien steht Ex-Sturm-Erfolgscoach Christian Ilzer an der Seitenlinie der TSG Hoffenheim. Dabei durfte der 47-Jährige lediglich dreimal mitansehen, wie seine Truppe als Gewinner vom Platz geht. Nach 20 Bundesliga-Spieltagen steht fest: Hoffenheim steckt tief in der Krise! Für Trainer Ilzer und Co. gilt es nun sich wieder nach oben zu kämpfen, denn mit Rang 15 ist man dem Abstiegs-Abgrund zurzeit gefährlich nahe. Wer in den Rettungs-Plänen allerdings weiterhin keine Rolle spielen soll, ist ÖFB-Star Florian Grillitsch.

Von einem Krisen-Klub zum nächsten

Laut "kicker"-Informationen ist der 29-jährige Mittelfeldspieler kurz davor, in die spanische LaLiga verliehen zu werden. Doch selbst mit dem Wechsel zu Valladolid würde Grillitsch der Abstiegs-Gefahr nicht entkommen, handelt es sich bei seinem potenziellen neuen Arbeitgeber doch um das Tabellenschlusslicht. Den Niederösterreicher soll dies allerdings nicht abschrecken. Mit der Valladolid-Leihe wolle Grillitsch den spanischen Fußballmarkt auf sich aufmerksam machen. Deshalb soll er auch Angebote von anderen Bundesliga-Klubs sowie dem portugiesischen Sporting Braga abgelehnt haben.

Für Hoffenheim steht der ÖFB-Nationalteamspieler seit 2017 auf dem Platz. In der Saison 2022/23 gab es allerdings einen kurzen Abstecher zu Ajax Amsterdam. Insgesamt war der Ex-Bremen-Profi 196 Mal für die Kraichgauer im Einsatz, kommt dabei auf neun Treffer. Ganz vorbei dürfte das Thema Hoffenheim mit der Spanien-Leihe allerdings nicht sein - schließlich läuft sein Vertrag noch bis 2026.