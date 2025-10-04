Alles zu oe24VIP
Baumgartner
Deutsche Bundesliga

Baumgartner glänzt gegen Dortmund

04.10.25, 17:37
Christoph Baumgartner hat am Samstag in einem prestigeträchtigen Duell sein zweites Saisontor für RB Leipzig erzielt. 

Der ÖFB-Internationale brachte die Sachsen bei Borussia Dortmund in Führung, am Ende stand es 1:1, womit beide Teams nach zuletzt vier Siegen in Folge in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder Punkte abgaben. Leverkusen schlug Union Berlin 2:0, Werder Bremen setzte sich gegen St. Pauli mit 1:0 durch und Augsburg bezwang Wolfsburg 3:1.

Baumgartner traf in der siebenten Minute nach langem Pass von Nicolas Seiwald und Kopfballvorlage von Assan Ouedraogo per Direktschuss aus kurzer Distanz und beendete damit Dortmunds Liga-Torsperre nach 367 Minuten. Beim Ausgleich des BVB hatte der Niederösterreicher Pech - er fälschte einen Schuss von Yan Couto unhaltbar ab (23.).

Baumgartner
Baumgartner nur knapp am Doppelpack vorbei

Dennoch blieb Baumgartner die treibende Kraft seiner Mannschaft und wäre in der 77. Minute beinahe für das 2:1 von RB verantwortlich gewesen, bei seinem Schlenzer aufs lange Eck fehlten wenige Zentimeter. Baumgartner und Seiwald waren ebenso wie Marcel Sabitzer auf der Gegenseite über die komplette Distanz im Einsatz.

Baumgartner
Deren Landsmänner Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll feierten mit Werder dank Samuel Mbangula (2.) einen 1:0-Heimerfolg über St. Pauli. Kein Erfolgserlebnis gab es für Leo Querfeld und Christopher Trimmel, das ÖFB-Duo verlor mit Union Berlin in Leverkusen 0:2, Patrick Wimmer fehlte bei Wolfsburgs 1:3 in Augsburg wegen Muskelproblemen im Oberschenkel. Am Samstagabend (18.30 Uhr) traf der noch makellose Tabellenführer Bayern München auf Eintracht Frankfurt.

