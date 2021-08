Bayern erstrahlen im Lederhosen-Look

Bei den Bayern fand das alljährliche Fotoshooting in traditioneller Tracht statt.

Für die Bayern hieß es nach dem jüngsten 3:2-Erfolg über den 1. FC Köln "Tracht statt Trikot". Dem packenden und vorallem geglückten Liga-Sieg folgte das traditionelle Lederhosen-Fotoshooting von Partner "Paulaner" mitsamt allen Spielern und Betreuern.

Für den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war dies ein ganz bedeutsamer Termin: Neben Klub-Legende Franz Beckenbauer ist der 34-Jährige der einzige Profi-Chefcoach in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters, der aus Oberbayern stammt. Da ist es nicht verwunderlich, dass Nagelsmann schon im Vorhinein mit Tracht, Janker und Haferlschuh bestens ausgestattet war.

Nagelsmann: „Ich habe ein paar Modelle, alle ganz traditionell. Dort, wo ich aufgewachsen bin, kann man die Lederhose grundsätzlich jeden Sonntag zur Kirche tragen."

Müller jagt 10. Titel in Folge

"Urbayer" Thomas Müller feierte indes einen Rekord: Der deutsche Nationalspieler warf bereits zum 13. Mal die Lederhosen-Kluft über und nutzte die Gelegenheit, um seine eigenen Ambitionen zu untermauern.

Der Bayern-Star will in dieser Saison eine weitere Bestmarke setzen: „Für mich ist es ganz wichtig, dass wir den 10. Titel in Folge unbedingt einfahren. Das hat bisher noch keine Mannschaft in den europäischen Top-Fünf Ligen geschafft.“