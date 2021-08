FC Bayern bindet Leitfigur Kimmich

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Fußball-Teamspieler Joshua Kimmich vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler war 2015 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt und entwickelte sich dort zum Weltklasse- und Führungsspieler. "Der wichtigste Grund für meine Vertragsverlängerung ist, dass ich hier beim FC Bayern meiner Leidenschaft jeden Tag mit Freude nachgehen kann", äußerte sich Kimmich in einer Vereinsmitteilung.

Er habe in München eine Mannschaft, "mit der ich alles erreichen kann". Darüber hinaus seien "viele Mitspieler zu richtigen Freunden geworden". Er sehe sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung und ist überzeugt, "dass beim FC Bayern in den nächsten Jahren viel möglich ist". Mit den Münchnern gewann Kimmich unter anderem 2020 das Triple.