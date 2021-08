Lewandowski: Diese Klubs winken ab

Bayern-Star Robert Lewandowski will sich noch einmal eine neue Herausforderung suchen. Diese Klubs winken im Poker um den Polen ab.

Stürmer-Star Robert Lewandowski soll laut "Sky" noch einmal einen Wechsel in eine andere europäische Top-Liga anstreben, bevor er 35 Jahre alt wird. Laut des "Transfer Window Podcast" wurde der polnische Stürmer, der am Samstag 33 Jahre alt wurde, bereits bei drei englischen Topklubs angeboten. "Lewandowski wurde Liverpool, Manchester United und Manchester City angeboten, die alle ihr Interesse an dem Spieler bekundet haben, um ihn zu verpflichten."

Zu teuer

Allerdings hätten die drei Vereine Lewandowskis Berater Pini Zahavi allesamt entgegnet, dass der Stürmer zu teuer sei. Angeblich sollen die Bayern 100 Millionen Pfund (117 Millionen Euro) für den Polen fordern. Angesichts dessen fortgeschrittenen Alters, sei diese Summe zu hoch, heißt es angeblich von Seiten der Klubs. Ein Klub, den man aber auf dem Zettel haben sollte, ist sicherlich Paris St. Germain, die mit dem Messi-Wechsel für mächtig Aufsehen sorgten und wohl das nötige Kleingeld besitzen.

Ohnehin käme ein Wechsel von Lewandowski wohl erst im kommen Sommer in Frage.