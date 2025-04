Bayern-Schock: Musiala fällt länger aus

Offensivmann fehlt in den entscheidenden Wochen der Saison

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Saisonendspurt mehrere Wochen auf Jungstar Jamal Musiala verzichten. Der 22-jährige Offensivspieler zog sich am Freitag beim 3:1-Ligasieg in Augsburg einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Das gaben die Bayern am Samstag nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung bekannt. Die Saison könnte für Musiala dadurch vorzeitig zu Ende sein.

Der womöglich wichtigste Spieler der Bayern-Offensive verpasst durch die Verletzung in jedem Fall die Viertelfinal-Spiele der Champions League gegen Inter Mailand. Er dürfte aber bis weit in den Mai hinein ausfallen. Wann Musiala auf den Platz zurückkehren könnte, ließen die Bayern offen. Der TV-Sender Sky berichtete von einer Ausfallzeit von rund acht Wochen. Damit würde es auch mit einem möglichen CL-Finale im eigenen Stadion, so die Bayern dieses erreichen, knapp werden.