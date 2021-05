Bayern-Star Robert Lewandowski hat sich am letzten Spieltag in Augsburg in die Geschichtsbücher der deutschen Bundesliga geschossen.

Beim 2:2 zuletzt in Freiburg gelang Robert Lewandowski sein 40. Saisontreffer und stellte die 49-Jahre alte Bestmarke von Gerd Müller ein. Beim 5:2 am letzten Spieltag gegen Augsburg traf der Pole in der 90. Minute zum Endstand und zog damit an der Bayern-Legende vorbei. Mehr Infos in Kürze...

