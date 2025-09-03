Bundesliga-Star baut jetzt Wärmepumpen ein

Ex-Fußballer gesteht: „So stressig war ein Sommer nie“

In seiner aktiven Karriere war Christian Beeck ein knallharter Verteidiger und absolvierte für Energie Cottbus u.a. auch 79 Bundesliga-Spiele. Nachdem er dann auch sieben Jahre als sportlicher Leiter bei Union Berlin und Energie Cottbus gearbeitet hat, kehrte Beeck 2013 dem Fußball den Rücken zu. Nun baut der inzwischen 53-Jährige Wärmepumpen ein.

Neue Karriere

„Natürlich ist es etwas anderes, vor 60.000 zu spielen als mit einem Kunden über den Einbau einer Wärmepumpe zu sprechen. Du hast aber in beiden Bereichen großartige Herausforderungen und großartige Chancen“, spricht Beeck mit FOCUS Online über seine neue Karriere.

© Getty

Inzwischen ist Beeck Regionalleiter von Aira in Berlin und hat alle Hände voll zu tun. „So einen stressigen Sommer hatte ich noch nie, das ist schon brachial, was gerade in diesem Sektor läuft“, erzählt der ehemalige Fußball-Profi.