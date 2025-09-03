Alles zu oe24VIP
Oliver Glasner
© APA

Heißes Gerücht

FC Bayern angelt nach Glasner-Star

03.09.25, 10:56
Teilen

Der FC Bayern plant schon den ersten Winter-Transfer 

Im letzten Moment platzte der Transfer von Marc Guehi von Crystal Palace zum FC Liverpool. Erst als Oliver Glasner mit seinem Rücktritt drohte, sagten die Klub-Bosse den Wechsel des englischen Top-Spielers doch noch ab.

Die Tage des 25-jährigen Innenverteidigers bei den Eagles sind aber dennoch gezählt, Guehis Vertrag bei Palace läuft nach dieser Saison aus. Interesse am Teamspieler zeigt aber nicht nur Liverpool, sondern auch der FC Bayern.

Guehi

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi  

© Getty

Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, angelt der deutsche Meister nach dem 25-Jährigen. Brisant: Die Bayern sind laut Bericht bereit, den Transfer schon im Winter zu fixieren - dann könnte Crystal Palace auch noch einmal Ablöse erhalten.

