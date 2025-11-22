Alles zu oe24VIP
kohr
© Getty Images

Nach Horror-Foul

Bundesliga-Star stellt gegen Ilzer-Team neuen Negativ-Rekord auf

22.11.25, 08:56
Teilen

Der Mainz-Verteidiger Dominik Kohr ist vor allem für eine Sache bekannt: seine überharte Spielweise. Gegen Ilzers Hoffenheim stellte er nun einen neuen Negativ-Rekord auf.

Dominik Kohr (31) hat vor einiger Zeit den Spitznamen "Hart-Kohr" bekommen. Und das zu Recht. Der Mainz-Verteidiger hat nach seinem Horror-Tritt gegen den Hoffenheim-Spieler Max Moerstedt seine neunte (!) Rote Karte seiner Bundesliga-Karriere erhalten.

Beim  1:1-Unentschieden gegen die TSG  tritt Kohr in der 88. Minute mit der offenen Sohle auf die Wade von Moerstedt. Nach einem VAR-Eingriff schaut sich der Schiedsrichter Sascha Stegemann die Situation noch einmal an. Er zeigt Kohr die Rote Karte. Über die Stadionlautsprecher erklärte der Unparteiische: "Es liegt eine gesundheitsgefährdende Spielweise vor."

Neuer Rekord

Für Kohr ist es der neunte Platzverweis (dreimal Rot, sechsmal Gelb-Rot) in seiner Karriere. Somit hat er einen neuen Bundesliga-Negativrekord aufgestellt.

Der Mainz-Verteidiger ist für seine überharte Spielweise berüchtigt. Ende Oktober nach dem Pokalsieg der Stuttgarter gegen Mainz (2:0) sagte der Stürmer Deniz Undav (29) über Kohr: "Er ist dafür bekannt, Spieler, Leute zu verletzen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

