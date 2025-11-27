Abenteuer schon vorbei? Stöger steht auf Abschussliste

Erst 2024 wechselte Kevin Stöger zu Borussia Mönchengladbach, seit Neo-Coach Eugen Polanski im Amt ist, spielt der Kreativ-Kicker keine Rolle mehr. Nun steht der 32-Jährige bereits im Winter auf der Abschussliste.

Immerhin drei Tore und vier Vorlagen steuerte Kevin Stöger in der abgelaufenen Saison bei. Zu Beginn dieser Spielzeit wechselte er zwischen Startelf und Bankplatz, bislang ohne Torbeteiligung.

Trainer Eugen Polanski vertraut allerdings nicht auf die Dienste des Österreichers. Wohl auch deshalb spricht die "Bild" nun von einer Trennung im Winter, Sportdirektor Rouven Schröder will sofort mit einem Umbruch beginnen. "Natürlich kann es bei uns auf beiden Seiten Veränderungen im Kader geben", wird er zitiert.

Gerüchte um eine neue Destination gibt es bislang keine, allerdings ist davon auszugehen, dass Stöger weiterhin in Deutschland bleiben wird. Immerhin ist er dort seit 2009 aktiv und konnte sich vor allem beim VfL Bochum einen Namen machen.