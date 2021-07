Bayern-Star Müller mit bizarrem Fuß-Foto

Nichts für Fuß-Fetischisten: Spaßvogel Müller mutet seinen Fans auf Instagram ein äußerst unappetitliches Fuß-Foto zu.

Bayern-Star Thomas Müller schockt seine ca. 9 Mio. Follower auf Instagram: Der Scherzkeks hat seine Fußpflege im Urlaub wohl etwas schleifen lassen und präsentiert seine Käse-Mauken in einem Insta-Posting. Das Foto widmet er dem Neo-Coach und Geburtstagskind Julian Nagelsmann. Der Ex-Leipziger hätte sich wohl ein schöneres Geburtstagsgeschenk erwartet!

Der deutsche Nationalspieler steigt nach der enttäuschenden Europameisterschaft (Aus im Achtelfinale) und einem Urlaub auf Sardinien mit Frau Lisa bald wieder ins Mannschaftstraining der Bayern ein. Auf diese außergewöhnliche Art und Weise schickte er zudem Geburtstagsgrüße an seinen neuen Trainer. Der Neo-Coach will dafür sorgen, dass die Füße des Bayern-Stars wieder in Top-Form kommen. Schließlich hat Müller in der abgelaufenen Saison elf Tore für den Rekordmeister erzielt und 21 weitere Treffer vorbereitet.