Bayern vs. Dortmund: Erster gegen Zweiter im 138. deutschen Clásico

Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum deutschen Clásico. Erster trifft auf Zweiter in der Bundesliga, beide Teams sind in dieser Saison unbesiegt. Der Rekordmeister will eine negative Serie gegen den BVB beenden.

Die Allianz Arena kocht. Wenn am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) der FC Bayern seinen Erzrivalen Borussia Dortmund empfängt, steht nicht weniger als das wichtigste Spiel der Bundesliga auf dem Programm. Im deutschen Clásico stehen einander Erster gegen Zweiter gegenüber. Inklusive aller Bewerbe sind beide Klubs in dieser Saison unbesiegt. 25 Tore in sechs Bundesligaspielen – diese Bayern-Offensive ist Ligarekord und zeigt, wie treffsicher das Team von Trainer Vincent Kompany derzeit ist. In der Allianz Arena kassierte der FCB seit 465 Minuten kein Gegentor.

Bayern gegen den BVB-Fluch

Es ist das insgesamt 138. Pflichtspiel-Duell zwischen Bayern und Dortmund – keine andere Paarung gab es im deutschen Profifußball öfter. Die Bayern wollen den Fluch beenden. Zuletzt blieb der Rekordmeister dreimal in Folge sieglos gegen den BVB (zwei Remis, eine Niederlage).

Kovac: „Wir müssen wie eine Faust sein“

Für Dortmunds Coach Niko Kovac ist es ein Spiel mit besonderer Brisanz, schließlich trifft er wieder auf seinen Ex-Klub (2018/19). Mit dem BVB holte Kovac in 26 Ligaspielen 55 Punkte, kassierte nur 20 Gegentore – die beste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte. Beim letzten Clásico (2:2) saß Kovac bereits auf der Trainerbank. Er weiß also, wie man den Bayern Punkte abknöpft. Heute setzt er vor allem auf Widerstand. „Die Bayern sind der Favorit, das kann keiner abstreiten. Aber wir sind der Außenseiter, der dem Gegner wehtun möchte“, sagte er und lieferte ein kerniges Bild: „Wir müssen wie eine Faust sein. Eine Faust tut mehr weh als eine Schelle.“

Schlotterbeck nur Gegner & Watzke-Abschied

Brisant wird es auch abseits des Rasens. Im Fokus steht Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Vor dem Spiel kursierten Gerüchte über ein Bayern-Interesse am deutschen Nationalspieler. Kompany wiegelte ab: „Ich sehe Schlotterbeck morgen nur als Gegner.“Clásico-Abschied feiert indes der aus dem Amt scheidende BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Es ist es ein besonderes Spiel für mich, da will ich gar nicht drum herumreden“, sagte er den „Ruhr Nachrichten“: „Und ich würde es ungern verlieren.“