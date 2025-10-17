Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Serhou Guirassy
© getty

Rekordjagd:

Kane vs Guirassy: Historisches Torjäger-Duell im deutschen Clásico

17.10.25, 14:03
Teilen

Harry Kane und Serhou Guirassy liefern sich ein historisches Torjäger-Duell. Der Bayern-Star könnte am Samstag den Rekord des BVB-Stürmers brechen. Beide zählen zu Europas gefährlichsten Angreifern.

Harry Kane und Serhou Guirassy liefern sich nicht nur ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkrone, sondern auch um einen historischen Rekord. Kane hat bereits elf Bundesliga-Tore auf dem Konto – ein neuer Bestwert nach sechs Spieltagen. Knackt er auch am Samstag, wäre er bei 13 Treffern nach sieben Spielen. Das Spiel findet am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) statt.

Guirassy hält aktuellen Rekord

Den historischen Rekord hält bislang: Guirassy. Der BVB-Stürmer stellte die Marke erst vor wenigen Wochen selbst auf – und trifft weiterhin mit beeindruckender Effizienz. Auch international zählen beide zu Europas gefährlichsten Angreifern. 2025 traf nur Kylian Mbappé öfter in Pflichtspielen (44 Tore) als Kane (39) und Guirassy (32).

Personelle Ausgangslage

Bayern kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, auch Alphonso Davies steht nach Kreuzbandriss vor einem Comeback. Beim BVB fehlten zuletzt Nico Schlotterbeck (Erkältung). Gut für Kovac: Julian Brandt und Marcel Sabitzer sind in Topform. Das Duell der Torjäger verspricht Spannung pur.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden