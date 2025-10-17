Kane vs Guirassy: Historisches Torjäger-Duell im deutschen Clásico

Harry Kane und Serhou Guirassy liefern sich ein historisches Torjäger-Duell. Der Bayern-Star könnte am Samstag den Rekord des BVB-Stürmers brechen. Beide zählen zu Europas gefährlichsten Angreifern.

Harry Kane und Serhou Guirassy liefern sich nicht nur ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkrone, sondern auch um einen historischen Rekord. Kane hat bereits elf Bundesliga-Tore auf dem Konto – ein neuer Bestwert nach sechs Spieltagen. Knackt er auch am Samstag, wäre er bei 13 Treffern nach sieben Spielen. Das Spiel findet am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) statt.

Guirassy hält aktuellen Rekord

Den historischen Rekord hält bislang: Guirassy. Der BVB-Stürmer stellte die Marke erst vor wenigen Wochen selbst auf – und trifft weiterhin mit beeindruckender Effizienz. Auch international zählen beide zu Europas gefährlichsten Angreifern. 2025 traf nur Kylian Mbappé öfter in Pflichtspielen (44 Tore) als Kane (39) und Guirassy (32).

Personelle Ausgangslage

Bayern kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, auch Alphonso Davies steht nach Kreuzbandriss vor einem Comeback. Beim BVB fehlten zuletzt Nico Schlotterbeck (Erkältung). Gut für Kovac: Julian Brandt und Marcel Sabitzer sind in Topform. Das Duell der Torjäger verspricht Spannung pur.