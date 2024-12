Bayern wollen sich für Cup-Aus an Heidenheim rächen

Gegen Nachzügler Heidenheim sind die Bayern auf Wiedergutmachung aus.

Wenige Tage nach dem ersten verspielten Titel im DFB-Cup gegen Bayer Leverkusen erinnerte Trainer Vincent Kompany, in welcher Situation er das Team übernommen habe - erstmals nach zwölf Jahren war man 2023/24 titellos geblieben. "Es ist jetzt selbstverständlich, dass Bayern 'nur' Meister werden kann. Aber das hat am Anfang der Saison keiner geschrieben", sagte der Belgier am Freitag.

Neuer, Gnaby & Kane fehlen

Neben Harry Kane fehlen am Samstag (15.30 Uhr) gegen Heidenheim nun auch noch Offensivspieler Serge Gnabry (Knieprobleme) und Torhüter Manuel Neuer (Rippenbeschwerden), der wieder von Daniel Peretz vertreten wird. Zu tun wird dieser nicht viel haben, die Angriffe werden hauptsächlich auf das Heidenheim-Tor rollen. In den Partien zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (1:3), bei Bayer Leverkusen (2:5) und Eintracht Frankfurt (0:4) kassierte das Team des weiter im ÖFB-Visier befindlichen Paul Wanner zwölf Gegentore. Man müsse "den Laden dicht bekommen", forderte Trainer Frank Schmidt.

Vier Punkte hinter den Bayern empfängt Eintracht Frankfurt zeitgleich den FC Augsburg, weitere drei Zähler zurück bekommt es Titelverteidiger Leverkusen mit Aufsteiger St. Pauli zu tun. Ebenfalls am Samstag spekulieren die viertplatzierten Leipziger nach dem 3:0-Befreiungsschlag im Cup gegen Frankfurt bei Holstein Kiel mit dem nächsten Sieg. "Nach schwierigen Wochen hatten wir ein Erfolgserlebnis, das uns Mut und Kraft geben sollte", sagte Trainer Marco Rose.

Ilzer im Abstiegskampf freut sich auf Heimspiel

Im Abstiegskampf ist indes wieder Christian Ilzer mit Hoffenheim gefordert. Nach dem erfolgreichen 4:3-Einstand des Steirers gegen Leipzig kassierte die TSG danach in Champions League, Liga und Cup jeweils in der Fremde drei Niederlagen gegen Braga, Mainz und Wolfsburg ohne ein Tor zu erzielen. Nur zwei Punkte ist man vom Relegationsplatz getrennt. "Ich freue mich, dass wir wieder zu Hause spielen. Die drei Auswärtsspiele waren nicht nach unserem Geschmack. Wir wollen die Energie aus dem Leipzig-Spiel wieder aufleben lassen", sagte Ilzer.