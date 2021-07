Corona-Alarm! Stuttgart-Test gegen Barca vor Absage

Beim VfB Stuttgart bildet sich wohl im Moment ein Corona-Cluster. Nach ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic soll es nun zwei weitere positive Corona-Fälle geben.

Es wäre der Hammer-Test vor dem Liga-Start für den VfB Stuttgart. Im Testspiel trifft der Kalajdzic-Klub auf den FC Barcelona. Unser ÖFB-Kicker muss aufgrund eines positiven Coronatests ohnehin passen. Nun sollen zwei weitere Fälle aufgetaucht sein.

Laut "Bild.de" befinden sich die Vereine in Gesprächen, ob das Spiel stattfinden wird. Die Katalanen verweilen schon länger in Deutschland, wollten sich mit dem Test für die anstehende La-Liga-Saison rüsten. Für Stuttgart beginnt die deutsche Bundesliga am 14. August gegen Aufsteiger Greuter Fürth.