Ex-ÖFB-Kapitän rückt ins Management von Bundesligist auf

Julian Baumgartlinger übernimmt mit Anfang Juli einen Job beim FC Augsburg.

Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, fungiert der ehemalige ÖFB-Teamkapitän künftig als "Koordinator Lizenzspielerabteilung", soll dabei nahe an der Profi-Mannschaft sein und sich um die Übergangsspieler aus dem eigenen Nachwuchs und um die Leihspieler kümmern.

16 Bundesliga-Einsätze

Der 37-Jährige absolvierte in der Saison 2022/23 für Augsburg 16 Bundesliga-Einsätze, ehe er seine Karriere aus Verletzungsgründen beenden musste. Baumgartlinger, der im Moment das "UEFA Sporting Director Program" absolviert, brachte es auf 84 Länderspiele und nahm an den Europameisterschaften 2016 und 2021 teil. In der deutschen Bundesliga spielte er auch noch für Mainz und Leverkusen.