Geheimnis gelüftet: Kane trägt "darunter" nichts

Im zweiten Liga-Spiel für Bayern traf 100-Millionen-Stürmer Harry Kane beim 3:1 gegen Augsburg gleich zwei Mal. Und küsste wie bei jedem Torjubel seinen eingetapten Ringfinger. Aber darf er das?

Wie ÖSTERREICH berichtete, hatte es schon nach dem ersten Tor von Harry Kane im Bayern-Trikot, beim 4:0 gegen Werder Bremen, Aufregung um den Torjubel des Superstars gegeben. Wie schon bei Tottenham hatte "King Harry" seinen abgeklebten Ringfinger geküsst - ein Symbol der engen Verbindung mit Ehefrau Katie, die vor wenigen Tagen das vierte gemeinsame Kind zur Welt gebracht hatte. Bild-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer hatte sofort klar gestellt, dass das Tragen von Schuck in Deutschland ausnahmlos verboten wäre, "auch wenn der Schuck mit Tape abgeklebt ist."

Servette-Star riss sich zwei Fingerglieder ab

Die konsequente Regelauslegung ist nicht willkürlich: Servette-Genf-Star Paolo Diogo hatte 2004 mit den Fans ein Tor gefeiert. Dabei war er mit dem Ehering am Gitterzaun hängen geblieben und hatte sich zwei Fingerglieder abgerissen.

Warum darf Kane trotzdem mit abgeklebtem Ringfinger jubeln? Schiedsrichter Daniel Siebert klärt in Bild auf: "Wir haben es kontrolliert, er (Kane, d. Red.) hatte keinen Ring. Unter dem Tape war nichts." Heißt: Das Tape auf Kanes Ringfinger ist nur ein Symbol, mit dessen Hilfe Harry Kane nach jedem Tor einen Liebesgruß an seine Familie schickt. Ein Grund mehr, warum die Fans diesen "Bussibären" so lieben!