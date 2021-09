Dunkles Grün, goldene Akzente - Bayern glänzen gegen Bochum in neuer Wäsch'.

Das Oktoberfest in München fällt heuer wieder der Coronapandemie zum Opfer. Trotzdem haben sich die Bayern anlässlich des Kult-Events etwas einfallen lassen.

Heute spielen Lewandowski &Co. gegen Bochum einmalig in einem Wiesn-Trikot. "Das Trikot ist in einem dunklen Grün gehalten. Das Logo, die Akzente an den Ärmeln, die drei Streifen auf den Schultern und die Sponsoren stechen in goldener Farbe hervor und stellen eine Verbindung zur klassischen Tracht her", so die Münchner auf ihrer Homepage.