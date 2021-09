Die Bayern und Sabitzer haben heute (15.30) eine Heim-Gala gegen Bochum geplant.

Die Bayern sind im Höhenflug! Beim 3:0 in der Champions League gegen Barcelona feierten die Münchner ihren sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Neuzugang Marcel Sabitzer kam zu einem Kurzeinsatz. Beim 4:1 gegen Leipzig durfte der ÖFB-Legionär immerhin rund 30 Minuten ran.

Heute hofft der 27-Jährige gegen Bochum auf sein Startelf-Debüt, denn Trainer Julian Nagelsmann verspricht frischen Wind: "Wir werden schon auch rotieren." Nachsatz: "Wir werden den Rhythmus aber nicht extrem verteilen, sondern die Spieler, die gut drin sind, auch drin lassen." Die Frage um Sabitzer lässt er vorerst offen: "Ich habe mich noch nicht entschieden."

Was für den Österreicher spricht: Gegen Bochum traf er in drei Spielen, damals im Leipzig-Trikot, schon zweimal und lieferte zwei Assists.

»Wir sind aktuell nicht da, wo wir sein wollen«

Der VfL wartet noch auf den ersten Ligasieg. In den ersten vier Partien spielte man dreimal remis und kassierte eine Niederlage. Der letzte volle Erfolg in München liegt über 30 Jahre zurück. Dazu gewannen die Bayern gleich die letzten sechs direkten Duelle. Auf die leichte Schulter will Nagelsmann den Gegner trotzdem nicht nehmen: "Es geht in jedem Spiel um das Erreichen der eigenen Ziele und des eigenen Anspruchs. Du hast für jedes Spiel einen gewissen Anspruch.

In der Bundesliga sind wir aktuell nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf Platz zwei. Egal, wer der Gegner ist, du musst immer an die Grenze gehen. Das werden wir auch diesmal machen." Wir werden niemanden unterschätzen." Der große Außenseiter will sich heute nicht verstecken: "Es ist ein Ausnahmespiel gegen eine Ausnahmemannschaft. Doch Bayern hat noch nie alle Heimspiele gewonnen. Auch diese Partie startet beim Stand von 0:0. Ich freue mich auf das Auswärtsspiel", so Trainer Thomas Reis.