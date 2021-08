Sabitzer steckt in Transfer-Warteschleife

Marcel Sabitzer hat noch bis Dienstag Zeit RB Leipzig in diesem Sommer zu verlassen.

Unser ÖFB-Star wird seit Wochen mit einem Wechsel von Leipzig zu den Bayern in Verbindung gebracht. Doch bislang konnte kein Vollzug vermeldet werden. Klar ist: Die Bullen planen nicht mehr mit ihrem Kapitän, der auslaufende Vertrag wird nicht mehr verlängert. Wenn RB noch Geld verdienen will, müssen sie ihn noch im Sommer loswerden. Bei kolportierten 15 Millionen Euro Ablöse will man dem 27-Jährigen keine Steine in den Weg legen.

Wohin zieht es Sabitzer? In der Vergangenheit wurde über einen Wechsel in die Serie A oder Premier League spekuliert. Seit sein ehemaliger Leipzig-Coach, Julian Nageslmann bei den Bayern das Heft in die Hand genommen hat, sind die Münchner Sabitzers Wunschdestination.

Bayern blocken bei Sabitzer-Fragen noch ab

Beim deutschen Meister spielt man allerdings auf Zeit. "Wir schauen mal, ob noch etwas geht, aber die Situation auf dem Transfermarkt ist nicht ganz einfach. Wenn alle fit sind, haben wir alles im Griff. Wenn nicht, ist es etwas dünn", meinte Nagelsmann nach dem Cup-Spiel beim Bremer SV. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic hält sich bedeckt: "Er ist ein Spieler von RB Leipzig, deshalb verbietet es sich, etwas darüber zu sagen." Am kommenden Dienstag schließt das Transferfenster, bis dahin wird Sabitzer wohl noch warten müssen.