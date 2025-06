Hammer-Angebot: Leroy Sané winkt Rekord-Deal in der Türkei

Der Vertrag von Bayern-Star Leroy Sané (29) läuft im Sommer aus – und eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister ist aktuell nicht in Sicht.

Der Nationalspieler hat eine Vertragsverlängerung zunächst abgelehnt, was nun das Interesse mehrerer europäischer Spitzenklubs weckt – vor allem in der türkischen Süper Lig.

Galatasaray zeigt Interesse – doch Fenerbahçe legt nach

Laut Informationen der deutschen "Bild" hat Galatasaray Istanbul Sané bereits ein attraktives Angebot unterbreitet. Doch der Stadtrivale Fenerbahçe Istanbul, trainiert von Star-Coach José Mourinho (62), geht noch einen Schritt weiter:

Der Klub soll Sané ein Gehalt von 14 bis 15 Millionen Euro netto jährlich bieten – deutlich mehr als Galatasaray, deren Angebot bei rund 10 Millionen Euro netto pro Jahr liegt.

Bayern kann finanziell nicht mithalten

Im Vergleich dazu fällt das Angebot des FC Bayern wesentlich geringer aus. Die Münchner sollen rund 10 Millionen Euro brutto jährlich plus 5 Millionen Euro an leistungsabhängigen Boni angeboten haben – also insgesamt weniger und steuerlich unvorteilhafter als die Offerten aus der Türkei.

Vertragsverhandlungen ins Stocken geraten

Dabei war eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern eigentlich schon fast beschlossen. Ein neuer Dreijahresvertrag lag zur Unterschrift bereit. Doch dann wechselte Sané überraschend seinen Berater: Er wird nun von Pini Zahavi (82) vertreten.