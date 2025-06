Nach Musetti-K.o.: Alcaraz erneut im French-Open-Finale

Titelverteidiger Carlos Alcaraz steht erneut im Tennis-Finale der French Open. Der 22-jährige Spanier profitierte am Freitag in Paris in seinem Halbfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti beim Stand von 4:6,7:6(3),6:0,2:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners.

Der Wien-Teilnehmer Musetti konnte nach 2:25 Stunden wegen Oberschenkelproblemen nicht weiterspielen. Alcaraz kämpft nun am Sonntag im Stade Roland Garros um seinen vierten Grand-Slam-Titel. Gegner ist dann entweder der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien oder Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien, die sich am Freitagabend (ab 19 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) noch gegenüberstehen. "Es ist nie schön, ein Match auf diese Art und Weise zu gewinnen", sagte Alcaraz nach der Begegnung im Interview auf dem Court. "Lorenzo hat so eine tolle Sandplatz-Saison gespielt. Ich hoffe, dass er schnell wieder gesund wird." Alcaraz dachte an Nadal Vor der Partie auf dem Court Philippe-Chatrier war Alcaraz noch schnell zum Fußabdruck von Rafael Nadal gegangen und hatte ein Foto gemacht. Die Plakette aus Stein ziert seit diesem Jahr den Centre Court in Paris und wurde bei der emotionalen Ehrung des 14-maligen Paris-Champions zu Beginn des diesjährigen Turniers veröffentlicht. Doch zu Beginn des Halbfinales spielte Alcaraz nicht so wie sein legendärer Landsmann, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hatte und im Stade Roland Garros stets sein bestes Tennis gezeigt hatte. Alcaraz hatte große Mühe mit Musetti, der nahtlos an seine starken Leistungen im bisherigen Verlauf des Turniers anknüpfte. Alcaraz geriet in Rückstand Alcaraz musste den ersten Satz abgeben und hatte auch danach Schwierigkeiten. Zwar lag er im zweiten Durchgang zweimal ein Break vorn, doch Musetti kam jeweils zurück. Beim Stand von 3:4 trat Alcaraz wütend gegen seine Bank. Erst im Tiebreak schaffte der Favorit den Satzausgleich - danach ging bei Musetti nichts mehr. In nur 21 Minuten holte sich Alcaraz den dritten Satz, Musetti wirkte schon da angeschlagen und ließ sich behandeln. Zwar versuchte es der Italiener noch einmal, doch zu Beginn des vierten Satzes ging es nicht mehr weiter.