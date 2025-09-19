Ilzer vor "ultimativer Herausforderung": Bayern zu Gast

Zum Wiesn-Auftakt in München am Samstag fehlt der FC Bayern. Der Rekordmeister reist in der 4. Runde der deutschen Bundesliga nach Sinsheim und trifft dort um 15.30 Uhr (live Sky) auf Christian Ilzers TSG Hoffenheim.

Dass der FCB in Form ist, bewies er unter der Woche beim 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Club-Weltmeister Chelsea. "Es ist die ultimative Herausforderung für uns, das ist aber das Reizvolle", erklärte Ilzer am Freitag.

Die Hoffenheimer sind ordentlich in die Saison gestartet. Einer Heimniederlage gegen Frankfurt stehen zwei Auswärtssiege in Leverkusen und Berlin gegenüber. Ob es für Ilzer, Alexander Prass und Co. ausgerechnet gegen den Meister am Samstag (ab 15.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) zum ersten Heimsieg in einem Pflichtspiel seit Mitte April reicht, ist fraglich. Zuletzt gab es im Mai gegen die Bayern mit Konrad Laimer eine 0:4-Heimpleite. "Es braucht Zuversicht und Mut. Man darf nicht in das Spiel gehen und denken, man hätte nichts zu verlieren. Man startet schließlich auch diese Partie mit einem Punkt und hat die Möglichkeit, zwei weitere zu holen", gab der steirische Trainer als Devise vor.

Kompany lobte Laimer

FCB-Coach Vincent Kompany will hingegen auch das siebente Pflichtspiel der Saison siegreich gestalten. "Wir werden Hoffenheim nicht anders angehen in der Vorbereitung als Chelsea. Unterschätzen ist keine Option", geht der Belgier das Gastspiel im Kraichgau seriös an. Lobende Worte fand er für Laimer. "Konni ist schon lange für uns sehr stabil und flexibel. Er hat links und rechts performed. Ich glaube, dass er defensiv noch besser geworden ist, diese Position gewohnt ist. Er löst viel mit seiner Intensität - auch offensiv."

Der Überraschungsdritte, Aufsteiger Köln, gastiert am Samstagabend (18.30) in Leipzig. Die Truppe um den ÖFB-Legionär Florian Kainz ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und hält bei sieben Punkten. "Wir können, egal wo wir hinfahren, mit einer breiten Brust antreten", tönte FC-Trainer Lukas Kwasniok entsprechend selbstbewusst. Bei den Sachsen fehlt Xaver Schlager wegen einer Wadenverletzung. Die Kölner sind derweil für Christoph Baumgartner der Lieblingsgegner, fünf Tore und zwei Assists gelangen dem ÖFB-Teamspieler bisher gegen die "Geißböcke".

BVB gegen Wolfsburg

Am Sonntag wird die Runde vom Tabellenzweiten Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer) daheim gegen den VfL Wolfsburg (19.30) komplettiert. Beide Teams sind noch ungeschlagen. Bei den Gästen um Patrick Wimmer könnte der dänische Zugang Christian Eriksen sein Debüt geben.