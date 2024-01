Leverkusen: Siegesserie steht in Leipzig am Prüfstand

Spitzenreiter Leverkusen will am Samstag (18.30 Uhr) gegen Rasenball Leipzig weiter ungeschlagen bleiben.

Seine erste Begegnung mit Xabi Alonso in Leipzig hat RB-Trainer Marco Rose nicht vergessen. Der Spanier war gerade einmal dreieinhalb Wochen Trainer von Leverkusen und gerade das fünfte Mal nacheinander sieglos geblieben. Es folgten kritische Fragen, ob der auf der Trainerbank nur wenig erfahrene Ex-Profi denn der Richtige für den Job sei. „Da habe ich ein Wörtchen für ihn eingelegt, weil er ein toller Typ ist“, sagte Rose. „Und schwuppdiwupp, ein paar Monate später reden wir über einen Trainer, der Real Madrid trainieren kann.“

Alonso muss Top-Star Boniface ersetzen

Das unterstreichen auch die folgenden Zahlen: Leverkusen ist als einziges Team in Bundesliga (14 Siege, 3 Remis) ungeschlagen. Auchim DFB-Pokal und in der Europa League behielt die Werkself die weiße Weste an. Und heute? Alonso fehlt die kompletten Innenverteidigung und mit dem verletzten Stürmer Victor Boniface (10 Tore/7 Vorlagen) drei wichtige Säulen. RB Leipzig ist auf der Suche nach sich selbst, sinniert nach zwei Spielen ohne Sieg über fehlende Effizienz vor dem Tor. Rose: „Man weiß, was von Bayer kommt. Aber sie spielen es auf einem so hohen Niveau, dass es nicht leicht ist.“ Fakt ist: Die Bayern werden Leipzig die Daumen drücken, die Münchner sind am Sonntag zu Hause gegen Werder Bremen im Einsatz.