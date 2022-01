ÖFB-Torhüter Pervan verlängert in Wolfsburg

Ersatztorhüter Pavao Pervan bleibt dem deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg treu.

Der ÖFB-Internationale hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Ende der Saison 2024 verlängert, gab der Ligavierte des vergangenen Jahres am Samstag bekannt. Pervan war 2018 vom LASK nach Wolfsburg gewechselt. Dort kam der 34-Jährige als Ersatzmann von Kapitän Koen Casteels bisher auf 30 Pflichtspieleinsätze.

Zuletzt vertrat Pervan den Belgier Ende November bzw. Anfang Dezember in zwei Ligaspielen sowie einmal in der Champions League. "Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich weiter auf diesem hohen Niveau spielen und trainieren darf, und werde alles dafür tun, damit wir wieder schnell in die Erfolgsspur zurückfinden", sagte Pervan. Wolfsburg liegt nach zwei Punkten aus den vergangenen elf Pflichtspielen derzeit nur auf dem 15. Tabellenplatz.

Für das ÖFB-Nationalteam hat Pervan bisher sieben Länderspiele absolviert, das jüngste im November 2020 gegen Norwegen (1:1). Zuletzt stand der gebürtige Bosnier bei der EM im Sommer im Aufgebot. Im Herbst berief Teamchef Franco Foda den Wolfsburg-Reservisten nicht mehr ein.