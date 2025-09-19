Stuttgart stoppt Höhenflug von St. Pauli

Der VfB Stuttgart hat den Höhenflug des FC St. Pauli vorerst gestoppt.

Die Schwaben bezwangen die Hamburger zum Auftakt der vierten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga verdient mit 2:0 (1:0). Die Tore für den Pokalsieger erzielten Ermedin Demirovic (43.) und Bilal El Khannouss (50.). Zwei weitere Treffer des weitgehend überlegenen VfB wurden wegen Abseitsstellungen zurecht nicht gegeben.

Verschossener Elfer

Stuttgarts Nationalspieler Angelo Stiller scheiterte vor 60.000 Zuschauern außerdem mit einem Foulelfmeter an St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj (25.) und vergab kurz später eine weitere Riesenchance (29.).

Für den VfB war es erst der zweite Liga-Sieg der Saison. St. Pauli kassierte nach dem besten Bundesliga-Start der Clubhistorie die erste Niederlage und verpasste es, zumindest über Nacht die Tabellenspitze zu erobern.