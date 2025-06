Transfer-Hammer: Bayern will DIESEN DFB-Stürmer holen

Der VfB-Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München.

Der 23-Jährige spielt gerade bei der U21-EM groß auf. Schon bei Stuttgart zeigte er grandiose Leistungen und holte sich den DFB-Pokal mit ihnen. Jetzt will Woltemade beim deutschen Rekordmeister den nächsten Schritt machen.

Laut Informationen von "Sky" haben sich die Münchener mit dem DFB-Stürmer mündlich auf einen Transfer noch in diesem Sommer geeinigt. Woltemade will so schnell wie möglich zum FC Bayern wechseln. Der Vertrag soll bis 2030 laufen. Das Gehalt wurde in den letzten Tagen bereits vereinbart und der Aufsichtsrat des Rekordmeisters hat der Verpflichtung bereits ein Ja gegeben.

Jetzt soll der letzte Schritt erfolgen. Bayern muss mit dem VfB Stuttgart verhandeln. Die Verhandlungen haben laut "Sky" noch nicht stattgefunden. Die Schwaben haben vor kurzem die Ablösesumme für Woltemade von 40 auf 60 Millionen Euro erhöht. Ebenfalls hat er keine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2028 gültigen Vertrag.