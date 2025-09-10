Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Christian Eriksen Dänemark
© Getty

Fußball:

VfL Wolfsburg holte Dänemarks Rekordnationalspieler Eriksen

10.09.25, 23:33
Teilen

Der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Rekordnationalspieler Christian Eriksen verpflichtet 

Der 33-jährige Spielmacher unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag. Neben den fußballerischen Leistungen des 144-fachen Nationalspielers sowie je dreifachen WM- und EM-Teilnehmers sowie seinen Erfolgen ist Eriksen vielen Fans wegen seines Herzstillstandes während eines Spiels mit Dänemark bei der EM 2021 in Erinnerung.

Der offensive Mittelfeldspieler bekam danach einen einem Herzschrittmacher ähnelnden ICD-Defibrillator eingesetzt. Dieser wird implantiert, wenn ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen besteht. Der 46-fache Team-Torschütze hat zuletzt für Manchester United gespielt, sein Vertrag war nach der Saison 2024/25 nicht verlängert worden. Viele Jahre war Eriksen in der Premier League auch für Tottenham Hotspur aktiv gewesen. Zu seinen weiteren Stationen zählten Ajax Amsterdam und Inter Mailand. Bei Wolfsburg spielt er mit dem Österreicher Patrick Wimmer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden